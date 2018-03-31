Чем опасен токсоплазмоз
Инфекция может привести к осложнениям, а именно когда женщина ожидает малыша...
По статистике, с токсоплазмозомсталкивается примерно половина всех взрослых, хотя большинство из нас об этом даже не догадывается. Но есть ситуация, когда инфекция может привести к осложнениям, а именно когда женщина ожидает малыша.
У вас есть кошка? Если да, то, скорее всего, ваш организм уже успел познакомиться с токсоплазмой – простейшим микроорганизмом-паразитом. Именно пушистые мурлыки – главные «хозяева» этой инфекции.
Внутри их кишечника токсоплазмы размножаются и развиваются, а затем вместе с фекалиями попадают наружу: на шерсть, в домашнюю пыль, в землю на дачном участке и песок на детской площадке. Кстати, убежденным собаководам не стоит считать, что любовь к шарикам и трезорам страхует их от болезни.
Токсоплазмы живут и в организме собак и многих других животных, в том числе коров, овец, птиц. В результате инфекция может попасть к человеку и через непрожаренное мясо (особенно баранину и говядину), плохо вымытые овощи и фрукты, а еще некипяченую воду.
Мирное сосуществование
После того как в организм проникает инфекция, иммунная система вырабатывает в ответ защитные вещества – антитела. Если они присутствуют в крови, врачи делают вывод, что контакт с токсоплазмой уже произошел. Более того, в зависимости от типа этих веществ можно определить, как давно случилась эта «встреча»: антитела типа G означают, что организм носит в себе инфекцию много лет, а антитела М – совсем недолго.
«Сосуществование» с токсоплазмой вовсе не означает болезнь; оно может быть вполне мирным. Именно так и происходит более чем в 90% случаев – инфекция ничем не проявляет себя, и обнаружить ее присутствие удается только с помощью анализа крови.
Правда, изредка случается и по-другому: токсоплазмоз вызывает небольшое повышение температуры (около 37 °С), озноб, слабость, боль в мышцах и суставах. Поскольку такие симптомы могут появиться в самых разных случаях, заподозрить в виновнике проблемы именно токсоплазмоз довольно сложно, вот почему болезнь чаще всего так и остается невыявленной.
Токсоплазмозом можно заболеть только однажды. Вот почему, если женщина перенесла эту инфекцию во время первой беременности и решила стать мамой снова, со вторым ребенком такая ситуация уже не повторится.
Серьезные трудности (как говорят врачи, острый токсоплазмоз) возникают очень редко, примерно в 0,2–0,3% случаев и настигают людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция проявляет себя, например, высокой температурой, головной болью, рвотой, сыпью.
На память от Мурзика
Считается, что «кошачья инфекция» опаснее всего для будущей мамы, причем только в том случае, если женщина впервые заболевает токсоплазмозом именно в ожидании малыша.
Когда заражение происходит в I триместре, есть риск, что беременность прервется. Если же неприятная встреча случается во II или III триместре, организм реагирует на нее уже не так остро. Малыш продолжает расти, но инфекция может сказаться на его здоровье: например, вызвать нарушения нервной системы, болезни сердца и печени.
Самое серьезное из возможных последствий токсоплазмоза – воспаление внутренней оболочки глаза и сосудов сетчатки, которое часто приводит к проблемам со зрением.
К счастью, такие проблемы возникают далеко не всегда. Если у будущей мамы все в порядке с иммунитетом, а плацента надежно защищает малыша, велика вероятность, что паразиты вообще до него не доберутся. Даже когда будущие мамы переносят острый токсоплазмоз, инфекция настигает их малышей только в 30% случаев.
Тем не менее точно предсказать исход событий непросто, поэтому врачи стараются сделать все возможное, чтобы вовремя предотвратить проблему.
Если женщина заболела токсоплазмозом в самый ответственный период – в I триместре беременности, когда организм малыша только формируется и есть риск, что инфекция нарушит его развитие, врачи могут предложить будущей маме прервать беременность.
Аргументы специалистов должны быть очень серьезными, ведь сам по себе токсоплазмоз не обязательное основание для такого шага (в отличие, например, от краснухи). Вот почему в этой непростой ситуации будущей маме лучше не ограничиваться мнением гинеколога, но обязательно проконсультироваться с врачом-инфекционистом (желательно с тем, который занимается проблемами беременных).
Защита для крохи
Анализ крови на токсоплазмоз входит в число самых первых анализов, которые проводят всем будущим мамам вместе с проверкой на другие самые опасные для ребенка инфекции: краснуху, герпес и цитомегаловирус.
Если выяснится, что в крови женщины присутствуют антитела G, она сможет вздохнуть с облегчением. Это значит, что контакт с инфекцией произошел давно и ребенку ничто не грозит. В случае, если врачи обнаружат, что антител нет, будущей маме придется быть очень осторожной, чтобы не заразиться в течение беременности, и прежде всего – ограничить свое общение с кошками и собаками.
Коварство токсоплазмы в том, что, даже подхватив инфекцию, будущая мама вряд ли почувствует у себя какие-то изменения. Поэтому, чтобы вовремя выявить проблему, каждые 3 месяца женщине будут делать специальный анализ крови.
На УЗИ специалисты будут внимательно изучать внутренние органы ребенка. Если у маленького заметят какие-то существенные нарушения, ему могут провести анализ крови из пуповины – кордоцентез. Это сложное исследование делают после 23-й недели беременности, чтобы понять, насколько повлияла инфекция на состояние малыша.
Токсоплазмоз: техника безопасности для будущих мам•Если у вас есть кошка или собака, старайтесь сдерживать нежность к своему любимцу: не целуйте и не тискайте его; поручите уборку кошачьего туалета кому-нибудь из домашних.
•Откажитесь от общения с незнакомыми животными, особенно бездомными.
•Старательно мойте овощи и фрукты.
•Не ешьте деликатесы из сырого или вяленого мяса – такие, как карпаччо.