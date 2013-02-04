Компьютерные игры полезны для человека - ученые

В новом исследовании, проведенном ученым из "Ноттингем трент юниверсити" (Nottingham Trent University) Марком Гриффитсом, утверждается, что компьютерные и видеоигры положительно влияют на жизнь человека.

Как сообщила электронная версия британской газеты "Сан", согласно данным ученого, игры повышают ряд качеств, которыми люди часто пользуются в повседневной жизни, передает ИТАР-ТАСС.

По словам М.Гриффитса, "процесс игры оказывает ряд положительных эффектов: образовательный, повышение самооценки, улучшение координации. Нет никаких доказательств, что видеоигры, если проводить за ними умеренное количество времени, оказывают негативный эффект на человека".

"У меня трое детей и все они проводят часть своего времени перед экраном телевизора играя в игры, - сказал ученый. - Я считаю, что если они сделали свою домашнюю работу, пообщались с друзьями и позанимались спортом, то что им делать со своими оставшимся временем это их личное дело".

"Игровой рынок вырос, - констатирует М.Гриффитс. - Причина популярности игровой индустрии в том, что мы от нее что-то получаем полезное".

"Когда вы победили в игре, вы чувствуете себя хорошо - и это поднимает вашу самооценку. В том случае, если у вас был плохой день, и вы хотите все забыть, то игры помогут отвлечься и занять все ваши мысли", - уверен он.

Вместе с тем, по мнению ученого, чем моложе человек, тем больше шансов, что агрессивная игра будет иметь для него негативный эффект.

В другом исследовании, по данным издания, проведенном доктором Робином Розенбергом из Стэнфордского университета в Калифорнии, утверждается, что игры, в которых люди исполняют роль супергероев, помогают им в реальной жизни быть полезными обществу.