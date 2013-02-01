Как правильно капать в глаза глазные капли

"Пациенты часто не знают, под каким углом держать капли и как закапывать, - говорит столичный офтальмолог Алексей Савчук. - Большинство капают во внутренний угол глаза, что у носа. Этого делать нельзя, потому что там слезной канал. Через него капли попадают в нос. Там всасываются в кровь и циркулируют по телу. Возникают побочные эффекты. Также можно занести инфекцию или не получить эффекта от лечения "

Храните капли в холодильнике, но перед закапыванием погрейте флакон в руках. Холодные хуже всасываются слизистой. Прежде вымойте руки с мылом.

Врач советует проверить флакон на срок годности, цвет, прозрачность, отсутствие загрязнений. Откройте, подготовьте ватные шарики или салфетку.

Закиньте голову назад или лягте на спину. Не поднимайте флакон очень высоко. Поднесите к глазу на расстояние 3 сантиметра. Следите за тем, чтобы кончик флакона не касался ресниц или век. Если надо, смотрите в зеркало.

Аккуратно оттяните указательным пальцем нижнее веко вниз, чтобы возник карман, в который нужно закапать препарат. Под палец подложите ватный шарик. Смотрите вверх. Нажмите на флакон легонько, чтобы в глаз попала одна капля раствора. Должна падать сверху вниз. Потом спокойно закройте глаза на несколько минут. Не сжимайте веки. Моргать или зажмурюватися также не стоит, потому что капли утекут.

Чтобы лекарство не утекло в нос, советует с закрытыми глазами мягко нажать пальцем на внутренний угол глаза и подержать пять минут. Если закапали много капель, промокните их салфеткой или ватным шариком от внешнего угла к внутреннему.

"Если врач прописал вам капли, их надо закапывать регулярно, без перерывов. Особенно при глаукоме. Если сами прекратите лечение, зрение будет падать навсегда. Если назначили два вида капель, обязательно сделайте перерыв между закапываниями 10 минут. Не имеет значения, какие будут первыми. Это нужно, чтобы первые не вымылись и полностью подействовали. Контактные линзы можно надевать не ранее, чем через 20 минут после закапывания. "

Воспаленные глаза нельзя тереть. Протирайте глаза чистым носовым платком, а если нет - то внешней стороной суставов пальцев. Если глаза пекут, приложите к ним завернутую в тряпку сырую тертую картофелину, яблоко или свежий огурец. На шею ниже затылка приложите горячий мокрый компресс.

gazeta.ua