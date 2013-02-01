В США ученик открыл стрельбу в школе

В результате очередного инцидента со стрельбой в американской школе, по меньшей мере, два человека получили ранения.

Преступник, учащийся средних классов, был задержан и доставлен в полицию, сообщает ИТАР-ТАСС. Его имя пока не называется.

Подросток открыл огонь по сверстникам в Price Middle School в Атланте. Огнестрельное ранение в голову получила 14-летняя девочка. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Один из учителей отделался лёгкими порезами и ушибами, ему оказали помощь на месте.

Представители администрации школы подчеркивают, что вход в учебное заведение оборудован металлодетекторами. Теперь полиции предстоит выяснить, как ученику удалось обойти их и пронести оружие в школу.

С начала 2013 года нынешний инцидент уже второй по счету - 10 января аналогичное происшествие было зафиксировано в школе в городе Тафт в Калифорнии. Тогда стрельбу также устроил один из учеников, два человека получили ранения.

Источник: http://www.itar-tass.com/c11/637242.html