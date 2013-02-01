Как проснуться рано утром

Вставать рано утром для большинства людей - тяжкая обязанность, а не удовольствие. Особенно тяжело приходится «совам» и любителям поспать до обеда после ночных развлечений. Однако, если вы последуете советам врачей и психологов, просыпаться будет легче.

1. Упорядочите свой режим. Вы наверняка знаете, сколько вам нужно поспать, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим человеком. Постарайтесь ложиться не позднее установленного времени, и вставать в одно и то же время. Даже в выходные не следует сбивать режим, иначе всю следующую неделю ваш организм опять будет «настраивать» свои внутренние часы.

2. Постарайтесь правильно переходить ко сну. Проветрите комнату, обеспечьте темноту и тишину, примите расслабляющую ванну. Ужин должен быть очень легким, чтобы не перегружать желудок. В постели выкиньте из головы все проблемы и заботы, подумайте о чем-то приятном или почитайте любимый роман.

3. Поставьте правильную мелодию на звонок будильника. Она не должна быть резкой и раздражающей – это стресс для нервной системы. Подберите спокойный звуковой сигнал с нарастающей громкостью, например, звуки утреннего леса.

4. Заводите будильник на 15-20 минут раньше того времени, когда вам необходимо встать. Дайте своему телу проснуться, потянитесь в кровати. Только не закрывайте глаза, иначе вы можете опять уснуть!

5. Сделайте несколько упражнений. Лягте на спину, выпрямите ноги, вытяните руки вверх и напрягите все тело. Кончиками пальцев ног постарайтесь дотянуться до спинки кровати, затем расслабьтесь и опустите руки. Для второго упражнения перевернитесь на живот, руки вытяните вдоль тела. На несколько секунд максимально высоко поднимите вверх ноги, плечи и голову, затем расслабьтесь. Повторяйте эти упражнения по 4-5 раз.

6. Примите контрастный душ. Это одно из самых лучших средств, помогающих проснуться рано утром тем, кто привык спать до обеда. А кроме этого, прохладная вода придаст вашей коже тонус, освежит лицо.

7. Не забудьте про завтрак. Первый прием пищи очень важен – он заставляет внутренние органы организма проснуться и начать работать. И, что немаловажно, углеводы, съеденные на завтрак, дарят энергию, а не откладываются на бедрах. А окончательно взбодрить себя можно чашечкой ароматного кофе.

8. Получайте удовольствие от раннего вставания. Насладитесь красотой восхода, пением птиц. Вспомните и о том, как много вы успеете сегодня сделать. Поищите и другие причины просыпаться рано, например, чтобы приготовить завтрак любимому человеку.

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