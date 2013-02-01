В Мехико взорвано здание нефтегазовой компании: 25 погибших

25 человек погибли и 101 получил ранения в результате взрыва в здании государственной нефтегазовой компании "Пемекс" в мексиканской столице.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на пресс-конференции глава МВД Мексики Мигель Анхель Чонг подтвердил, что пока нет официальной версии причин трагедии.

Министр указал, что необходимо дождаться результатов расследования.

Для выяснения причин трагедии власти Мексики приложат все возможные усилия, заверил М.Чонг, указав на вероятность обращения за помощью к иностранным экспертам.

Сильный взрыв произошел в четверг в Мехико на нижнем этаже высотного здания, принадлежащего государственной нефтегазовой компании "Пемекс". По оценкам экспертов, в момент взрыва в офисах могло находиться более 3,5 тысяч человек, хотя обычно в здании работает значительно больше административных сотрудников и персонала. Это объясняется тем, что инцидент произошел в тот момент, когда многие не присутствовали на рабочих местах, используя перерыв на ужин.

Побывавший на месте происшествия Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в коротком заявлении для прессы призвал "избегать инсинуаций насчет причин взрыва" и дождаться результатов следствия.