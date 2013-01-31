Детские браки – угроза здоровью

Данные за 2000–2009 гг. указывают на то, что 19% женщин в Европейском регионе ВОЗ в возрасте 20–24 лет состоят в гражданском или официальном браке, в который они вступили до достижения возраста 18 лет. Самые высокие показатели наблюдаются в Республике Молдова, Грузии, Турции и Таджикистане. От детских браков диспропорционально страдают девочки, негативные последствия таких браков для их физического и психологического здоровья сохраняются на протяжении всей жизни. Им не только отказано в праве самим выбирать своего спутника жизни, они также маргинализированы и подвергаются различным религиозным, социальным, политическим и культурным практикам и обычаям, которые не уважают их основные права человека.



Физическому здоровью женщины, которая вступила в брак в детском возрасте, угрожает целый ряд факторов. Эти девочки часто являются жертвами домашнего насилия, и у них нет возможности защищать собственные права. Кроме того, девочки, состоящие в браке, часто проживают в условиях скученности c многочисленными родными мужа, которые также могут быть источниками жестокого обращения.

Также оказывается негативное воздействие на психологическое благополучие девочек, не соблюдаются их права, так как девочки, состоящие в раннем браке, лишены нормального детства и юности, они в большей степени подвержены психологическому и домашнему насилию, ограничению личной свободы, страдают от невозможности завершить образование и не имеют достаточных возможностей для найма на работу и развития карьеры – все это вносит лепту в цикличность бедности, способствует гендерному неравенству и детским бракам.

Сексуальное и репродуктивное здоровье девочек, состоящих в детских браках, скорее всего будет подвержено риску, так как зачастую они вынуждены вступать в половые отношения против своей воли с мужчиной более старшего возраста, который обладает большим, чем у них, сексуальным опытом. Молодые женщины часто не обладают статусом и достаточными знаниями обсуждения практик безопасного секса и контрацепции, что повышает риск заражения ВИЧ-инфекцией или другими передаваемыми половым путем инфекциями, а также вероятность беременности в раннем возрасте. Осложнения беременности и родов – ведущие причины смерти среди девушек в возрасте 15–19 лет. Часто девочки, состоящие в раннем браке, не имеют доступа к надлежащим услугам по контрацепции и охране здоровья, что является результатом отдаленного места проживания или их угнетенного положения.

В Восточной Европе достаточно возможностей для борьбы с последствиями детских браков для сексуального и репродуктивного здоровья подростков. Отдельные данные указывают на то, что распространенность детских браков в Европейском регионе растет на фоне усиления внимания к вопросам культурной идентичности. ВОЗ, Фонд ООН в области народонаселения и другие международные партнеры в области развития считают сокращение числа браков в детском возрасте и их последствий одной своих важнейших задач.

ВОЗ обратилась к вопросу детских браков на шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2012 г. Тридцать стран и семь наблюдателей представили свои комментарии к документу, подготовленному Секретариатом ВОЗ, что позволило участникам:

обсудить стратегии вмешательств;

описать сложившуюся ситуацию в отношении ранних браков в их собственных странах;

признать, что детские браки являются очевидным нарушением прав человека и представляют опасность для безопасности и здоровья подростков.

Такие стратегические документы ВОЗ, как политика Здоровье-2020 и рекомендации по защите здоровья подростков, указывают на необходимость в осуществлении и совершенствовании научных исследований и эпиднадзора. ВОЗ играет активную роль в работе по решению этой проблемы, осуществляя проект глобального уровня с привлечением технических экспертов и представителей различных агентств ООН, государственных органов и неправительственных организаций из всех шести регионов ВОЗ, с целью привлечь большее внимание к научным исследованиям по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья подростков и создать перечень приоритетных тем для исследований.

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