Вегетарианство снижает риск ишемической болезни сердца

Вегетарианская диета на треть снижает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) у ее приверженцев. К такому выводу пришли эксперты из Оксфордского университета, предприняв наиболее масштабное за все время научного наблюдения в этой области исследование. Результаты их работы опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Авторы проанализировали данные о почти 45 тысячах жителях Англии и Шотландии (34 процента из них определили себя, как вегетарианцев), с начала 1990-х годов и до 2009 года принимавших участие в оксфордском исследовании European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).

На протяжении этих лет участников просили отвечать на вопросы, касающиеся их состояния здоровья и образа жизни, включая рацион питания, физическую активность, вредные привычки и так далее. У примерно 20 тысяч респондентов также регулярно измеряли кровяное давление и брали анализы крови, что позволило авторам работы получить информацию о динамике уровня холестерина у них в крови.

За временной период, в который проходило EPIC, было выявлено 1235 подтвержденных случаев ИБС, включая 169, закончившихся смертельным исходом. В 1066 случаях пациентам потребовалась госпитализация по связанным с ИБС показаниям.

Риск развития ИБС у вегетарианцев в результате оказался на 32 процента ниже, чем у не придерживающихся такой диеты, причем это статистическое соотношение было получено, принимая во внимание такие факторы, как возраст, пол, наличие вредных привычек, уровень физической активности, индекс массы тела, уровень образования и социоэкономический бэкграунд респондентов.

Анализ также показал, что у вегетарианцев в среднем ниже, чем у не-вегетарианцев, такие показатели, как индекс массы тела, уровень холестерина в крови и кровяное давление, что, по мнению авторов, во многом объясняет снижение у них риска развития ИБС.

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