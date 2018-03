Поздний обед способствует ожирению

Скорость похудения и количество сброшенных килограммов зависит не только от суммы потребляемых за день калорий, но также и от времени приема пищи, в особенности - обеда. К таким выводам пришла международная группа ученых в ходе масштабного исследования, сообщает EurekAlert!

Результаты работы группы исследователей из бостонской больницы Brigham and Women`s Hospital, испанского Университета Мурсии (University of Murcia) и американского Университета Тафтса (Tufts University), будут опубликованы в ближайшем номере International Journal of Obesity.

Чтобы оценить влияние расписания приема пищи на скорость снижения веса, медики отобрали 420 добровольцев, которые участвовали в 20-недельной программе похудения в Испании. Участников исследования разделили на две группы согласно тому, в каком часу они привыкли обедать. Пациенты из первой группы, всегда обедающие до 15.00, получили название "ранние едоки". Добровольцев же из второй группы, основной прием пищи которых происходит после 15.00, назвали "поздними едоками".

Все остальные факторы, влияющие на скорость снижения веса, как то: количество потребляемых ежедневно калорий, уровень расходования энергии, уровень гормонов лептина (регулирует энергетический обмен) и грелина (регулирует аппетит), а также продолжительность сна у добровольцев не отличались.

В ходе исследования ученые установили, что добровольцы из первой группы худели быстрее и ежедневно сбрасывали больше килограммов, чем участники из второй группы. Более того, обнаружилось, что завтрак и ужин не влияют на скорость снижения веса: "поздние едоки" потребляли меньше калорий за завтраком, чем "ранние", да и вообще были склонны пропускать утренний прием пищи. Несмотря на это, они худели медленнее.

Также оказалось, что у "поздних едоков" снижена чувствительность к инсулину, которая является одним из факторов риска возникновения сахарного диабета.

"Это первое масштабное проспективное исследование, демонстрирующее, что по расписанию потребления пищи можно предсказать эффективность снижения веса", - цитирует издание ведущего автора исследования Франка Шира (Frank Scheer), сотрудничающего с Brigham and Women`s Hospital и Гарвардской медицинской школой.

Ранее группа американских ученых доказала на мышах эффективность такой методики лечения ожирения, как трансплантация бурого жира. Через два месяца после инъекции бурого жира у грызунов наблюдалось значительное снижение веса и уменьшение инсулинрезистентности. Исследователи считают, что на основе результатов их экспериментов можно разработать методику лечения ожирения для людей.

