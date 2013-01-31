В Чили изобрели прививку от алкоголизма

Чилийские ученые применили для лечения хронического алкоголизма одну из разновидностей генной терапии – метод антисмысловой терапии. Однократная инъекция разработанной ими «антиалкогольной вакцины» в течение от полугода до года вызывает симптомы сильного похмелья сразу после приема даже минимальной порции алкоголя благодаря блокированию процесса его метаболизма в печени, сообщает The Daily Mail.

Антисмысловая терапия (antisense therapy) основана на остановке синтеза ключевого белка, ответственного за развитие заболевания, путем подавления экспрессии соответствующего гена. Это достигается путем введения специально разработанных коротких нуклеотидных последовательностей (антисмысловых РНК, ас-РНК), комплементарных матричной РНК белка-мишени.

Разработанная группой специалистов под руководством главы института клеточной динамики и биотехнологии Чилийского университета доктора Хуана Асеньо (Juan Asenjo) ас-РНК блокирует синтез в печени фермента ацетальдегиддегидрогеназы, благодаря чему процесс распада этилового спирта до углекислого газа и воды останавливается на стадии ацетальдегида (уксусного альдегида), который является тканевым ядом и вызывает острую интоксикацию организма, сопровождаемую такими симптомами, как тошнота, рвота, тахикардия, общее недомогание и так далее.

Эффект ингибирования экспрессии гена ацетальдегиддегидрогеназы, как сообщают авторы, сохраняется в течение от полугода до года и в течение всего этого периода является необратимым.

По словам Асеньо, в своей работе его группа ориентировалась на хорошо известный феномен – примерно от 15 до 20 процентов населения стран Дальнего Востока, таких, как Япония, Китай и Корея, несет в себе генетическую мутацию, подобную искусственно индуцируемой «антиалкогольной вакциной». У этих людей так же блокирован синтез ацетальдегиддегидрогеназы в печени, из-за чего они не могут употреблять алкоголь.

Авторы планируют в феврале начать доклиническое тестирование своей разработки на мышах для выработки правильной дозировки, а уже в ноябре в Индии должны начаться ее первые клинические испытания. Асеньо прогнозирует, что, в случае успеха, «антиалкогольная вакцина» может быть выпущена на рынок через два года.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2011 год, алкогольной зависимостью страдает каждый пятнадцатый чилиец.

Стоит отметить, что идея использования для борьбы с алкоголизмом методов фармакологии не нова. К примеру, разработанный почти сто лет тому назад препарат дисульфирам действует аналогично «антиалкогольной вакцине», ингибируя выработку в печени ацетальдегиддегидрогеназы и вызывая интоксикацию уксусным альдегидом. Длительность действия одной таблетки – 48 часов, для создания постоянной концентрации препарата в организме применяется имплантация. Однако препарат имеет много побочных эффектов и противопоказаний, что ограничивает его применение.

medportal.ru