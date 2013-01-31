Похудение помогает избавиться от паразитов

Сотрудники Манчестерского университета обнаружили, что потеря веса играет важную в борьбе организма с кишечными паразитами, пишет Medical Xpress.

Исследование ученых, опубликованное в журнале PLOS Pathogens, показывает, что иммунная система активируется при потере веса. А это приводит в действие защитные механизмы, позволяющие изгнать гельминтов.

Почти одна четверть людей во всем мире инфицированы желудочно-кишечными паразитами. Эта распространенная инфекция часто вызывает снижение аппетита, что в результате приводит к потере веса. Эксперты изучили реакцию иммунной системы у мышей, зараженных паразитом трахинелла (у грызунов также отмечался недостаток иммунных клеток). Иммунная система использует гормон холецистокинин, который обычно контролирует количество потребляемой пищи, чтобы вызвать потерю веса и жировых запасов.

Специалисты обнаружили, что иммунные клетки ответили на инфекцию червя повышением концентрации холецистокинина. А это в свою очередь повышало уровень другого гормона голода – лептина, который стимулирует работу иммунной системы, а также снижает чувство голода.

«Мы были весьма удивлены результатами исследования. Обычная потеря веса связана с отрицательной реакцией иммунной системы, но в этом случае процесс является прямо противоположным, управляемая иммунной системой потеря веса – это способность организма устранить инфекцию. Мы надеемся, что данное открытие поможет в разработке новых методов лечения для миллионов людей, страдающих от паразитарных инфекций кишечника», – комментирует автор исследования доктор Джон Уортингтон.

«Данное исследование весьма актуально и может помочь найти объяснение тому, почему другие заболевания, связанные с воспалением пищеварительной системы, влияют на аппетит. В данный момент мы изучаем в лаборатории, какие еще гормоны взаимодействуют с иммунной системой во время различных инфекционных заболеваний», – говорит профессор Маклафлин.

ria-ami.ru