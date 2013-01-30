Оливковое масло - полезный, но коварный продукт

Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказывает, насколько полезны растительные масла вроде оливкового масла.

"Оливковое масло в равной степени как и другие растительные масла чрезвычайно полезно для абсолютно каждого человека. В подобных маслах содержатся ненасыщенные жирные кислоты, обеспечивающие не только профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, но и участвующие в построении клеточных мембран оболочек клеток.

Еще они стимулируют иммунный ответ и обеспечивают профилактику различных онкозаболеваний. Однако стоит помнить о том, что все растительные масла чрезвычайно калорийны. Поэтому существует так называемая необходимая и достаточная норма. Для детей и женщин норма составляет две чайные ложки, а для мужчин - одну чайную ложку.

Данный объем соответствует 180-270 калориям. Считайте, что это обязательная лечебная доза для каждого. Также важно качество самого масла. Стоит делать выбор в пользу масла холодного отжима. И, конечно, масло не должно быть просроченным".

Меддэйли