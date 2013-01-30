Группа крови расскажет о характере

Согласно одной теории, тип крови влияет на характер человек и его личную жизнь. Данный подход особенно популярен в Японии. 75% японцев верят в связь типа крови, характера и удачи в любви.

Смысл в том, что с кровью человеку передается определенный набор талантов и качеств. Об этом впервые в 1971 году заговорил Сасахико Номи. Сейчас теорию развивает его сын - Тоситака Номи. А доктор Питан Дэадамо уверен: мы должны питаться исключительно согласно группе крови, ведь от нее зависит кислотность желудка. Его взгляды разделяют Элизабет Херли, Кортни Кокс и Шерил Коул.

Что касается личных качеств, то при первой группе крови человеку важно общественное признание за заслуги. Обладатели этой группы любят работу, они внимательно смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Мужчинам с первой группой любовь нужна в той же мере, что и еда. Они способны на серьезную привязанность, но эгоизм может все испортить.

Женщины же становятся прекрасными домохозяйками и таковыми остаются, пока в доме есть деньги, а рядом мужчина, обеспечивающий развлечения. В противном случае, их жизнь становится серой и монотонной. Еще одна черта - собственнические наклонности и ревнивость.

Вторая группа крови - это перфекционисты, для которых детали важнее всего. Иногда такие люди отличаются излишней чувствительностью и не идут вперед, когда это требуется. То есть лидерами им, скорее всего, не быть. Когда они руководят, то выставляют нереальные требования. Сами же они способны долгое время работать без перерыва, чего не скажешь об окружающих.

Мужчинам со второй группой крови жизненно нужна дружба и любовь. Они нередко рано женятся, отличаются верностью, любят, чтобы в доме их существование было окружено комфортом и заботой.

Женщины же могут вступить в брак как в само собой разумеющееся, хотя это не исключает убежденности в том, что союз необходимо создавать на основах гармонии. Они не склонны открыто показывать свою любовь. Чем меньше романтики, тем лучше для них. Обладательницами второй группы крови являются Гвинет Пэлтроу, Кристина Риччи, Сара Мишель Геллар, Бритни Спирс. А среди мужчин это Робин Уильямс и Ринго Старр.

МедДэйли