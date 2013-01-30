Семь признаков опасной родинки
Неравномерно окрашена, имеет разные тона...
Если вы обнаружили у себя эти признаки, следует обратиться к врачу.
Родинка растет, а потом уменьшается. Она не должна изменять свой размер, если же вы заметили в течение недели, что родинка сильно изменилась - стоит забить тревогу.
Неравномерно окрашена, имеет разные тона. Тем более, если родинка постоянно меняет цвета с черного на синий, с синего на коричневый. Стоит показаться врачу в таком случае.
Родинка чешется или шелушится. Дискомфорт, который она приносит, говорит о негативных процессах, происходящих внутри.
Родинка кровоточит. Один из самых серьезных симптомов, при котором необходимо сразу обращаться за помощью. Поскольку речь идет о воспалении.
Родинка стала красной. Налилась кровью. Кажется, что она лопнет
Не имеет четких границ, словно она расплылась. Это свидетельствует о том, что она может перерасти в опасную родинку.
Вокруг родинки появилось цветное очертание. Не стоит спокойно относиться с цветовому изменению, а понаблюдать пару дней. Если контур начнет чернеть - идите к врачу за советом.