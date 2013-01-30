Семь признаков опасной родинки

Если вы обнаружили у себя эти признаки, следует обратиться к врачу.

Родинка растет, а потом уменьшается. Она не должна изменять свой размер, если же вы заметили в течение недели, что родинка сильно изменилась - стоит забить тревогу.

Неравномерно окрашена, имеет разные тона. Тем более, если родинка постоянно меняет цвета с черного на синий, с синего на коричневый. Стоит показаться врачу в таком случае.

Родинка чешется или шелушится. Дискомфорт, который она приносит, говорит о негативных процессах, происходящих внутри.

Родинка кровоточит. Один из самых серьезных симптомов, при котором необходимо сразу обращаться за помощью. Поскольку речь идет о воспалении.

Родинка стала красной. Налилась кровью. Кажется, что она лопнет

Не имеет четких границ, словно она расплылась. Это свидетельствует о том, что она может перерасти в опасную родинку.

Вокруг родинки появилось цветное очертание. Не стоит спокойно относиться с цветовому изменению, а понаблюдать пару дней. Если контур начнет чернеть - идите к врачу за советом.

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