Почему шелушится кожа в морозы?

"Зачастую кожа шелушится из-за недостатка витаминов А, Е и В, - говорит столичный дерматолог Анна Дацюк, 31 год. - Чтобы их пополнить, нужно пить раз в день" Аевит "или добавлять в пищу зародыши пшеницы. Также есть больше масла, орехов, овощей, яиц, печени, моркови и шиповника. Ежедневно в рационе должны быть зелень, лук и крупы. "

Зимой кожа пересыхает из-за отопления и кондиционеров. Чем старше человек, тем суше у него кожа.

"Нельзя по несколько раз в день умываться или принимать горячий душ, особенно с антибактериальным мылом. Тогда смывается защитный слой жира. Следует отказаться от грубого мыла, не растирать кожу, смазывать тело кремами. Увлажнять воздух в комнате или ставить больше комнатных растений. Зимой нужно выпивать полтора литра воды в день. "

Если кожа шелушится только на лице, то чаще всего из-за неправильно подобранного крема или косметики, говорит врач.

"Это может быть помада, средства для очистки, тоники, скрабы. К нам пришла одна актриса, у которой сохла и лущилась кожа. Она пользовалась омолаживающим кремом с растительными экстрактами за 350 долларов. Он ей не подходил. Когда отказалась - все стало хорошо. "

Последнее время стало много пациентов с аллергией на мороз.

"30-летняя женщина жаловалась, что зимой у нее осыпаются голени и предплечья. Только становилось теплее - высыпания исчезали. На руках и ногах мало жировых и потовых желез, поэтому они резко реагируют на снижение температуры. Других аллергий эта женщина не имела. Вылечить ее невозможно , надо теплее одеваться, меньше выходить на мороз. "

Если кожа становится красной, ее обсыпает, чешется или болит - это могут быть грибковые болезни.

"Нужно немедленно обратиться к дерматологу. У меня был пациент, у которого над локтем высыпали красные прыщики с сухой чешуей. Он не обращал внимания на них два месяца, пока не начали чесаться и распространяться дальше. Это оказалась экзема. Возникла из-за серьезной болезни печени. Также могут быть проблемы со щитовидкой. Если на коже есть красные бляшки - это псориаз. "

gazeta.ua