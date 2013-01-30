Чем полезна руккола

Руккола – продукт, снискавший широкую любовь в американской культуре питания, постепенно завоевывает популярность и в России. Первыми этот продукт начали употреблять в пищу жители африканских стран. Растение также традиционно произрастает в странах Ближней Азии и на Кавказе.

Такой популярностью руккола обязана сочетанием изысканного вкуса и целым набором полезных свойств. В первую очередь, это растение славится своим насыщенным витаминным составом: в рукколе содержится большое содержание витамина С и целого комплекса полезных эфирных масел. Регулярное применение рукколы позволяет привести в порядок иммунную систему, улучшить прочность сосудов и решить проблемы с сезонной утомляемостью.

Руккола рекомендована в качестве компонента в борьбе с онкологическими заболеваниями. Врачи и диетологи выделяют это свойство едва ли не основным достоинством растения. Действительно, помимо питательного воздействия на организм, руккола обладает сильным терапевтическим свойством.

Врачи рекомендуют включать рукколу в ежедневный рацион людям с высоким содержанием холестерина в крови, а также страдающим избыточным весом. Как и все продукты, имеющие кислый привкус, растение позволяет бороться с жировыми отложениями, однако для этого рукколу предстоит есть в достаточно больших количествах. Также растение способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Руккола полезна для людей, страдающих гастритом и периодическими болями в желудке.

Однако, диетологи предостерегают, что чрезмерное употребление рукколы в чистом виде может нанести прямо противоположный эффект и усугубить начинающийся гастрит. Именно поэтому рекомендуется включать рукколу в рацион в качестве компонентов салатов, первых и вторых блюд. Лучше всего сочетать рукколу с традиционными компонентами овощных салатов: томатом, огурцом, болгарским перцем. При термической обработке растение хоть и теряет часть природных компонентов, но все же также благотворно способствует пищеварению. При этом, руккола придает пикантный вкус приготовленному блюду.

Руккола – это также сильный афродизиак, что следует взять на заметку любой хорошей хозяйке.

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