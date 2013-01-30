Украина предложила Бразилии помощь в лечении пострадавших во время пожара в ночном клубе.

Как сообщает Правительственный портал, об этом шла речь во время телефонного разговора между министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой и министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилия Антонио Патриотой.

Л.Кожара выразил соболезнования своему бразильскому коллеге в связи с гибелью 27 января большого количества людей в результате пожара в ночном клубе в городе Санта-Мария.

Бразильской стороне была предложена помощь в лечении пострадавших в Донецком ожоговом центре, который имеет большой опыт лечения ожогов и пересадки кожи.

Кроме того, министры обменялись мнениями относительно путей дальнейшей активизации политического диалога, в частности, подготовки двусторонних визитов высокого и высшего уровня.

Также были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в реализации совместных масштабных проектов, в частности, в аэрокосмической отрасли.

Как сообщал УНИАН, пожар в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария произошел во время концерта, на котором присутствовали по меньшей мере тысяча человек, в основном студенты. По данным свидетелей, во время выступления группы Gurizada Fandangueira один из музыкантов, находившихся на сцене, использовал пиротехническое средство, искры от которого спровоцировали возгорание потолка. Огонь охватил все помещение за несколько минут. Погибли 233 человека.