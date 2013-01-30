Мужчины тяжелее женщин переносят грипп и простуду

Невролог Аманда Эллисон из Дархэмского университета установила, что мужчины не симулируют, когда говорят, насколько плохо переносят симптомы гриппа и простуды. На самом деле, течение упомянутых болезней у мужчин происходит гораздо тяжелее, чем у женщин, сообщает газета The Telegraph.

По словам Аманды Эллисон, как у мужчин, так и у женщин наступает определенный возраст, во время которого в головном мозге представителей обоих полов появляются различия. Мозговая зона, в которой расположены преоптические ядра и которая контролирует различные показатели, в том числе температуру, под воздействием тестостерона у мужчин растет быстрее. Именно в эту зона поступает сигнал о проникновении инфекции в организм, и ядра начинают повышать температуру человеческого тела.

Так как размеры этой зоны у мужчин больше, чем у женщин, представители мужского пола тяжелее ощущают происходящие изменения в их организме во время болезни. Эта версия подкреплена снимками, которые были сделаны в процессе исследования.

Медики настаивают, что грипп и простуда являются разными заболеваниями, и нельзя сравнивать степень их воздействия на органы и на организм целиком. Методика лечения обеих болезней также различная, и именно поэтому необходимо изначально поставить правильный диагноз, пишет medvesti.com