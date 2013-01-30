В Египте на реке Нил затонуло круизное судно

Туристическое судно, на борту которого находилось 112 человек, затонуло на реке Нил на юге Египта, передает РИА «Новости» со ссылкой на арабский телеканал "Аль-Арабия".

Сообщается, что судно направлялось из города Луксор в Асуан. По данным телеканала, на борту судна не было иностранных туристов. Все, кто находился на корабле, спаслись.

Как отмечает ряд египетских СМИ, судно по неизвестной причине напоролось на камни в пяти километрах к северу от Асуана.