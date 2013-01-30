В Египте на реке Нил затонуло круизное судно
09:01, 30 января 2013Зарубежные новости
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Туристическое судно, на борту которого находилось 112 человек, затонуло на реке Нил на юге Египта, передает РИА «Новости» со ссылкой на арабский телеканал "Аль-Арабия".
Сообщается, что судно направлялось из города Луксор в Асуан. По данным телеканала, на борту судна не было иностранных туристов. Все, кто находился на корабле, спаслись.
Как отмечает ряд египетских СМИ, судно по неизвестной причине напоролось на камни в пяти километрах к северу от Асуана.
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