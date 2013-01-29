Длительный прием аспирина может привести к слепоте

Ученые из университета Сиднея провели исследование, в результате которого обнаружили, что длительный прием аспирина увеличивает риск развития макулодистрофии - одной из ведущих причин слепоты у людей старше пятидесяти.

Свое исследование они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.

Макулодистрофия - заболевание, при котором поражается часть сетчатки, ответственная за центральное зрение. Существует два вида данного заболевания - сухая и влажная макулодистрофия. Как правило, большинство пациентов страдают сухой формой, при которой в желтом пятне, центральной части сетчатки, накапливается пигмент, повреждающий фоторецепторы. В своем эксперименте ученые выявили влияние аспирина на развитие именно влажного типа заболевания, который развивается гораздо быстрее и вызывает более серьезные нарушения зрения. При данной форме макулодистрофии за сетчаткой начинают расти новые кровеносные сосуды с тонкой стенкой, из-за чего развиваются кровотечения, повреждающие желтое пятно.

В эксперименте приняли участие 2389 человек в возрасте шестидесяти лет, каждый десятый из которых принимал аспирин как минимум раз в неделю. Такой частый прием препарата, как правило, назначается людям с повышенным риском развития инсульта или инфаркта. Проверка зрения проводилась через 5, 10 и 15 лет. К концу исследования ученые выявили влажную макулодистрофию у 9,3% людей, регулярно принимающих аспирин, в то время как данное заболевание было диагностировано только у 3,7% пациентов, не принимающих аспирин. При этом риск развития заболевания увеличивался только через 10-15 лет, что говорит о высокой значимости накопления препарата в организме.

Несмотря на полученные результаты, исследователи не советуют прекращать прием аспирина, не проконсультировавшись с лечащим врачом, так как при отказе от приема препарата риск развития сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше риска развития данной формы слепоты. Важным моментом в принятии решения в пользу отмены лечения аспирином является наличие других предрасполагающих факторов, к которым относится возраст, курение и наличие данного заболевания у родственников.

Газета.Ru