В Турции запретили курение кальяна в общественных местах

Теперь в Турции в кафе и ресторанах нельзя будет курить ни сигареты, ни кальян.

В Турции вступил в силу запрет на курение кальяна в общественных местах. Ранее - в 2009-м - в этой стране ввели табу и на прилюдное курение сигарет.

Теперь в кафе, барах, ресторанах и других заведениях дыма от табака вообще не будет, в том числе и кальянного, который так любят турки.

Кальян имел большую популярность во времена Османской империи, потом в Турецкой Республике все перешли на сигареты, и вот теперь, похоже, наступает новая эпоха, отмечают местные СМИ.

НТВ