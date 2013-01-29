ТОП-5 напитков для сердца

Ученые составили список из пяти напитков, эффективнее всего защищающих от сердечных недугов.

Вода

Когда в организме недостаточно воды, кровь загустевает, в результате чего сердцу приходится прикладывать значительно больше усилий для того, чтобы доставлять ее во все уголки тела. В результате в несколько раз подскакивает риск развития ишемической болезни сердца и всех прочих заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Зеленый чай

Как и черный он богат антиоксидантами, которые защищают от воспалительных процессов, препятствуют образованию свободных радикалов, что защищает от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Антиоксиданты имеются также и в черном чае, однако в зеленом чае они действуют значительно эффективнее, что было доказано в целом ряде исследований последних лет.

Красное вино

Красное вино содержит многие кардиопротекторные соединения. Это и ресвератрол, и полифенол, которые понижают уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов.

Также существуют убедительные доказательства того, что регулярное потребление красного вина в небольших количествах помогает увеличить уровень так называемого хорошего холестерина, который защищает наши кровеносные сосуды и сердце от повреждений.

Гранатовый сок

До недавнего времени гранатовый сок не был представлен в этом списке, однако ученые из Калифорнии исследовали его антиоксидантный потенциал. В результате оказалось, что он в три раза выше, чем у зеленого чая и красного вина. Кроме того гранатовый сок оказывает успокаивающее воздействие, снижает уровень артериального давления и улучшает в целом кровообращение.

Кофе

Несмотря на многочисленные мифы по данному поводу, кофе является продуктом, спасающим жизни. Согласно ряду исследований риск развития инфаркта и инсульта снижается на 20%-40% при регулярном употреблении данного напитка.

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