Рецепты полезных напитков из имбиря

Имбирь известен своими полезными свойствами, поэтому его все чаще можно встретить на прилавках продовольственных магазинов. Вот только что с ним делать, знают не все. Мы уже писали о полезных свойствах корня имбиря для организма, а сейчас хотим рассказать, как его использовать на практике.

Вот несколько рецептов полезных и вкусных напитков из имбиря, которые можно пить девушкам на диете.

Имбирный чай с апельсином

Тебе понадобится (на 1 литр кипятка):

Кусочек корня имбиря (около 2 см)

1 столовая ложка перечной мяты

Щепотка кардамона

1/3 стакана лимонного сока

1/4 стакана апельсинового сока

Мед

• Смешай в блендере мелко нарезанный имбирь, мяту и кардамон.

• Залей смесь кипятком и настаивай в течение 30 минут.

• Процеди, слегка остудить и добавь сок апельсина и лимона.

• Добавь мед по вкусу.

Имбирный чай с чесноком

Тебе понадобится (на 1 литр кипятка):

Кусочек корня имбиря (около 2 см)

1 зубчик чеснока

• Очисти имбирь и порежь тонкими ломтиками, чеснок порежь кружочками.

• Помести имбирь и чеснок в термос, залей кипятком и настаивай в течение часа, затем процеди и перелей обратно в термос.

Имбирный чай с брусникой

Тебе понадобится:

1 чайная ложка брусники

Мед, имбирь по вкусу

• Завари бруснику с имбирем в заварочном чайнике, подержи под толстой салфеткой 30 минут.

• Процеди, остуди и добавь мед по вкусу.

ladynews.com.ua