Рецепты полезных напитков из имбиря
Имбирный чай с апельсином...
Имбирь известен своими полезными свойствами, поэтому его все чаще можно встретить на прилавках продовольственных магазинов. Вот только что с ним делать, знают не все. Мы уже писали о полезных свойствах корня имбиря для организма, а сейчас хотим рассказать, как его использовать на практике.
Вот несколько рецептов полезных и вкусных напитков из имбиря, которые можно пить девушкам на диете.
Имбирный чай с апельсином
Тебе понадобится (на 1 литр кипятка):
Кусочек корня имбиря (около 2 см)
1 столовая ложка перечной мяты
Щепотка кардамона
1/3 стакана лимонного сока
1/4 стакана апельсинового сока
Мед
• Смешай в блендере мелко нарезанный имбирь, мяту и кардамон.
• Залей смесь кипятком и настаивай в течение 30 минут.
• Процеди, слегка остудить и добавь сок апельсина и лимона.
• Добавь мед по вкусу.
Имбирный чай с чесноком
Тебе понадобится (на 1 литр кипятка):
Кусочек корня имбиря (около 2 см)
1 зубчик чеснока
• Очисти имбирь и порежь тонкими ломтиками, чеснок порежь кружочками.
• Помести имбирь и чеснок в термос, залей кипятком и настаивай в течение часа, затем процеди и перелей обратно в термос.
Имбирный чай с брусникой
Тебе понадобится:
1 чайная ложка брусники
Мед, имбирь по вкусу
• Завари бруснику с имбирем в заварочном чайнике, подержи под толстой салфеткой 30 минут.
• Процеди, остуди и добавь мед по вкусу.