Возле Алма-Аты разбился пассажирский самолет с 15 пассажирами на борту.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший авиарейс №760 по маршруту "Кокчетав-Алма-Аты", разбился сегодня утром, не долетев примерно 5 километров до аэропорта Алма-Аты, передает РИА «Новости».

На борту самолета находились 5 членов экипажа и 15 пассажиров, по предварительным данным, выживших нет.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.