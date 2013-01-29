Вечная любовь существует

Люди действительно способны любить друг друга всю жизнь, свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Нью-Йорка.

В ходе исследования психологи Бьянка Асеведо и Артур Арона опровергли миф о том, что любовь может жить только три года. В проводимом ими эксперименте участвовали 17 пар добровольцев, проживших в браке не менее 20 лет, которые утверждали, что любят друг друга так же сильно, как во время медового месяца. С помощью МРТ ученые наблюдали за реакцией мозга добровольцев во время просмотра фотографий своих супругов, друзей, знакомых или случайных людей.

Выяснилось, что во время просмотра фото жены или мужа у супругов с солидным семейным стажем активизируются те же участки мозга, что и у молодых пар, переживающих период влюбленности, и вырабатывается то же количество "гормона любви".

likar.info