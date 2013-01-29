Йога действует как лекарство

Известно, что йога является эффективным способом снять эмоциональную нагрузку. Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета Дьюка, продемонстрировало, что йога может стать методикой лечения психических расстройств, в том числе, депрессии, шизофрении и СДВГ.

Ученые проанализировали результаты 100 исследований на тему влияния занятий йогой на психическое здоровье. Обнаружено, что йога облегчает состояние пациентов даже в тех случаях, когда другие методы лечения не работают.

Авторы исследования выяснили, что такой эффект достигается благодаря тому, что йога положительно влияет на передачу нервных импульсов в головном мозге, снижает воспаление и окислительный стресс.

likar.info