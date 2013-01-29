Численность населения Беларуси за год уменьшилась на 1,9 тыс. чел.

В Беларуси численность населения в 2012 году уменьшилось на 1,9 тыс человек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

При этом общая убыль населения в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом в 8,8 раза.

Так, по оперативным данным Белстата, численность населения республики на 1 января 2013 года составила 9 млн 463,3 тыс человек. Это на 1,9 тыс человек меньше, чем на 1 января 2012 года.