Численность населения Беларуси за год уменьшилась на 1,9 тыс. чел.
10:29, 29 января 2013Зарубежные новости
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Сообщает статистический комитет
В Беларуси численность населения в 2012 году уменьшилось на 1,9 тыс человек.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.
При этом общая убыль населения в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом в 8,8 раза.
Так, по оперативным данным Белстата, численность населения республики на 1 января 2013 года составила 9 млн 463,3 тыс человек. Это на 1,9 тыс человек меньше, чем на 1 января 2012 года.
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