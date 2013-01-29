Подснежники активизируют работу головного мозга

Ученые из Китая доказали: нарциссы, лаванда, шафран, крокус и подснежники оказывают положительное воздействие на деятельность головного мозга.

Например, подснежнику удается улучшить мозговую деятельность при болезни Альцгеймера, пишут «МедВести». Подснежник содержит галантамин, за счет которого информация от нейронов передается более активно, что, в свою очередь, положительно воздействует на умственные функции больного. В нарциссах также обнаружено содержание галантамина, и на данный момент ученые рассматривают возможность применения этих двух растений при лечении онкозаболеваний. А австралийскими учеными из Сиднейского университета было установлено положительное влияние шафрана не только на пациентов с болезнью Альцгеймера, но и на эластичность клеток зрительных органов. Сам по себе, данный факт очень важен для людей в возрасте, которые теряют остроту зрения.

Вещество, которое содержится в крокусах, называется колхицин. Данное вещество имеет противовоспалительные и противораковые свойства. Лаванда же обладает успокоительными свойствами и помогает при тревожном состоянии, нервном напряжении, а также при бессоннице.

zdr.ru