Новая диета для похудения

Термогенез – количество тепловой энергии, которую организм затрачивает для всех физиологических процессов, включая дыхание, движение, физические упражнения и метаболизм. Организм сжигает калории в виде тепловой энергии для выполнения всех внутренних и внешних мероприятий. Примерно 10% от общего потребления калорий наш организм тратит на переваривание и усвоение съеденного. Например, если вы потребляете 3 000 килокалорий в день – а значит, 300 килокалорий будет сожжено только, чтобы усвоить пищу.

Термогенная диета учитывает эту особенность и предполагает потребление определенных продуктов для сжигания калорий. Все продукты имеют термогенный эффект, но продукты с высоким содержанием белка требуют наибольшее количество энергии, чтобы усвоить их и, следовательно, имеют больший термогенный эффект. Углеводы требуют меньше энергии, чем белки, но больше энергии, чем жиры. Жиры имеют самый низкий термогенный эффект. Сочетание продуктов с высоким содержанием белка и продуктов с высоким термогенным эффектом лежит в основе термогенный диеты и быстрого снижения веса.

Пищевые продукты с высоки термогенным эффектом включают в себя: яблоки, ананасы, грейпфруты и другие цитрусовые, чернику, грибы, арбуз, брокколи и другие виды капусты; шпинат, сельдерей, салат–латук, батат, спаржу. Как правило, это продукты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий, которые заставляют организм сжигать больше калорий, переваривая их.

Продукты с высоким содержанием белка, которые рекомендуется потреблять, сидя на термогенной диете, включают: постное красное мясо, птицу, яйца, орехи и бобовые, обезжиренные молочные продукты.