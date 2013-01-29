Украинские производители лекарств должны получить справедливые условия выхода на рынок

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко считает, что украинские производители лекарств должны получить справедливые условия выхода на европейский рынок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он сказал во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Яном Томбинским.

Дипломаты обсудили ход реализации Плана действий по либерализации визового режима для Украины и наметили первоочередные задачи, которые должны выполнить украинская и европейская сторона для скорейшего завершения первого и перехода ко второму этапу плана.

При этом посол ЕС отметил, что 2013 год имеет особое значение для европейской интеграции Украины, и он и другие представители Евросоюза, занимающиеся отношениями с нашей страной, будут стараться сделать все возможное для обеспечения прорывных достижений в этом году, имея прежде всего в виду подписание Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Со своей стороны, К.Грищенко уверил, что украинское правительство делает все возможное, чтобы и при выполнении Плана действий о визовой либерализации, и в процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украина своевременно и в полном объеме выполняла взятые перед партнерами обязательства.

Отдельно К.Грищенко затронул вопрос существования искусственных бюрократических барьеров для доступа продукции украинской фармацевтической отрасли на европейский рынок. Он отметил заинтересованность Украины в скорейшем заключении соглашения о взаимном признании результатов инспекции производства лекарственных средств на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Это существенно упростило бы доступ украинской фармацевтической продукции к потребителям в Евросоюзе.

Также вице-премьер призвал европейских партнеров сообща искать пути удешевления экспортируемых в Украину лекарств, не имеющих местных аналогов.

Стороны обсудили необходимость модернизации принципов сотрудничества в образовательной сфере с тем, чтобы выделить большую часть ресурсов ЕС на направление в Украину в качестве преподавателей выдающихся профессоров и экспертов, которые бы помогли украинской молодежи включаться в европейский интеллектуальный процесс, не выезжая для учебы за границу.