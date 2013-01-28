Одиночество вредит иммунитету

Одиночество - серьезный фактор, способный подорвать работу иммунитета, пишет «Росбалт» со ссылкой на Институт исследования поведенческой медицины при Университете Огайо (США). Исследователь Лиза Джаремка утверждает: одиночество инициирует выработку белков, говорящих о наличии воспаления, связанного с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом 2 типа, артритом, болезнью Альцгеймера, слабостью и снижением работоспособности организма.

Эти выводы подтверждаются рядом исследований, включавших в себя здоровых людей средних лет, имеющих лишний вес, и группу лиц, переживших рак груди. В рамках изыскания оценивалась степень одиночества с помощью специальной шкалы. Также был вопросник, определяющий то, как люди воспринимали социальную изоляцию и одиночество. Опрос показал, что плохие отношения с окружающими действительно часто связаны с неудовлетворительным состоянием здоровья.

Иногда человек изолирует себя из-за того, что не справляется с негативными эмоциями, исходящими от окружающих. Каждый из нас хотя бы раз в жизни подхватывал плохое настроение от кого-то другого. Особенно это чувствуется в офисе: иногда с утра у всех глаза горят, но стоит появиться одному печальному субъекту, как постепенно начинают киснуть остальные. И ученые решили проверить: а может, и одиночество пора причислить к заразным болезням?

zdr.ru