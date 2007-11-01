Пресс-конференция на тему: „Поголовная вакцинация – угроза здоровью нации”. Поводом для пресс-конференции стало анонсированное в СМИ и на сайте Минздрава решения о проведении в апреле 2008 г. ревакцинации 8 млн. человек от кори и краснухи. Будут освещены некоторые аспекты данной ревакцинации, замалчиваемые представителями Минздрава. Приглашены родители детей, получившие серьезные поствакцинальные осложнения и имеющие документальные свидетельства. Участники: президент ГО „Лига защиты гражданских прав” Вячеслав Костылев, члены ГО „Лига защиты гражданских прав” врач-педиатр Наталия Коломиец и биолог Тамара Веберова, матери пострадавших детей Людмила Вервока и Светлана Гончар (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон 331-42-68. Регистрация на месте по служебным удостоверениям.