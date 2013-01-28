В Киргизии ужесточили наказание за кражу невест
12:44, 28 января 2013Зарубежные новости
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Каждый год - более 11 тыс похищений
Власти Киргизии приняли закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за принуждение женщин к вступлению в брак.
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, согласно документу, в республике вводится уголовная ответственность за "похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле" в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
За принуждение к браку девушки, не достигшей 17-летнего возраста, "жених" может отправиться в места лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
Ранее за принуждение к вступлению в брак можно было получить штраф или срок до трех лет тюрьмы.
По данным правозащитников, ежегодно в Киргизии происходит свыше 11 тысяч похищений невест.
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