В Киргизии ужесточили наказание за кражу невест

Власти Киргизии приняли закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за принуждение женщин к вступлению в брак.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, согласно документу, в республике вводится уголовная ответственность за "похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле" в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

За принуждение к браку девушки, не достигшей 17-летнего возраста, "жених" может отправиться в места лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

Ранее за принуждение к вступлению в брак можно было получить штраф или срок до трех лет тюрьмы.

По данным правозащитников, ежегодно в Киргизии происходит свыше 11 тысяч похищений невест.