Секреты здорового сна

Сильнее всего человек храпит на спине, говорит директор столичной клиники, где лечат проблемы сна, Александр Бузунов, 54 года.

"Чтобы не спать на спине, есть простое решение. К ночной рубашке между лопатками пришейте кармашек, в нее положите мячик для большого тенниса и ложитесь спать. Первую неделю дискомфортно, потому что мешает. На вторую неделю дискомфорт становится меньше, на третий - уже незаметен. Четвертый - для фиксации результата. А потом лег на спину - моментально во сне переворачиваешься назад. Спать можно на любой стороне, где удобно. "

Человек храпит, когда у нее закрывается просвет дыхательных путей. Это бывает, если повернуть голову в сторону.

"Он максимально открыт, когда шейный и грудной отделы позвоночника находятся в одной плоскости и голова не повернута. Пациент должен подобрать себе подушечки по высоте между плечом и ухом. Я кладу под голову две прямоугольные подушки. Они не отдавливают уши. Прекрасно сплю. Подушка должна обеспечить такое положение головы, чтобы не наклонялась. Лучше, если имеет искусственный наполнитель. В нем не заводятся пылевые клещи. "

Одеяло советует покупать также с современным синтетическим наполнителем.

"Ватная - полный анахронизм. Пухова перина - это питомник клещей. Последние синтетические материалы нейтральные, ни на что не влияют и с пододеяльником из натурального материала под ним прекрасно спать. Если есть деньги, стоит попробовать различную постельное белье. Кто-то любит шелковое, кто-то хлопчатобумажное , льняное. "

Когда покупаете матрас, советует прийти в магазин, где есть огромный выбор и позволяют ложиться на них.

"Надо лечь на матрас, полежать по 10-15 минут на одном и другой стороне, почувствовать. Это очень индивидуально. Они есть разной степени жесткости, вентиляции. Есть такие, в которых одна сторона для зимы, другая для лета. Надо выбирать их только самому и менять каждые 7-8 лет. У полных людей матрас служит меньше. Он всасывает пот, чешуйки омертвевшей кожи. Это способствует размножению пылевых клещей и грибков, которые вызывают аллергию, астму и экзему. "

Перед сном всегда рекомендует хорошо проветрить комнату, несмотря на то, зима на улице или лето.

"Очень полезно, когда встали утром, сразу не застилать кровать, чтобы постель 15 минут проветрилась. Температуру в комнате выбирайте сами. Одни хорошо спят при 18 градусах, другие мерзнут при 27."

gazeta.ua