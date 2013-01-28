Секреты здорового сна
Когда встали утром, сразу не застилайте кровать...
Сильнее всего человек храпит на спине, говорит директор столичной клиники, где лечат проблемы сна, Александр Бузунов, 54 года.
"Чтобы не спать на спине, есть простое решение. К ночной рубашке между лопатками пришейте кармашек, в нее положите мячик для большого тенниса и ложитесь спать. Первую неделю дискомфортно, потому что мешает. На вторую неделю дискомфорт становится меньше, на третий - уже незаметен. Четвертый - для фиксации результата. А потом лег на спину - моментально во сне переворачиваешься назад. Спать можно на любой стороне, где удобно. "
Человек храпит, когда у нее закрывается просвет дыхательных путей. Это бывает, если повернуть голову в сторону.
"Он максимально открыт, когда шейный и грудной отделы позвоночника находятся в одной плоскости и голова не повернута. Пациент должен подобрать себе подушечки по высоте между плечом и ухом. Я кладу под голову две прямоугольные подушки. Они не отдавливают уши. Прекрасно сплю. Подушка должна обеспечить такое положение головы, чтобы не наклонялась. Лучше, если имеет искусственный наполнитель. В нем не заводятся пылевые клещи. "
Одеяло советует покупать также с современным синтетическим наполнителем.
"Ватная - полный анахронизм. Пухова перина - это питомник клещей. Последние синтетические материалы нейтральные, ни на что не влияют и с пододеяльником из натурального материала под ним прекрасно спать. Если есть деньги, стоит попробовать различную постельное белье. Кто-то любит шелковое, кто-то хлопчатобумажное , льняное. "
Когда покупаете матрас, советует прийти в магазин, где есть огромный выбор и позволяют ложиться на них.
"Надо лечь на матрас, полежать по 10-15 минут на одном и другой стороне, почувствовать. Это очень индивидуально. Они есть разной степени жесткости, вентиляции. Есть такие, в которых одна сторона для зимы, другая для лета. Надо выбирать их только самому и менять каждые 7-8 лет. У полных людей матрас служит меньше. Он всасывает пот, чешуйки омертвевшей кожи. Это способствует размножению пылевых клещей и грибков, которые вызывают аллергию, астму и экзему. "
Перед сном всегда рекомендует хорошо проветрить комнату, несмотря на то, зима на улице или лето.
"Очень полезно, когда встали утром, сразу не застилать кровать, чтобы постель 15 минут проветрилась. Температуру в комнате выбирайте сами. Одни хорошо спят при 18 градусах, другие мерзнут при 27."