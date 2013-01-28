Пять средств от зимней депрессии

Во второй половине января, после праздничных дней, многим людям тяжело включиться в работу, беспокоят раздражительность и усталость. Врачи объяснили это состояние обострением зимней депрессии. Она характерна для жителей северного полушария (включая Украину), поскольку зимой здесь сокращается световой день.

Другие симптомы зимней депрессии – сочетание плохого настроения, недосыпания, вялости, нарушения внимания, изменения поведения. Если такое состояние повторяется три и более сезона подряд, врачи ставят диагноз «депрессия». Если эмоциональные проявления незначительны или отсутствуют, то так может проявляться скрытая форма заболевания, рассказала врач-невролог первой категории И.В. Даценко.

Чтобы не допустить такого состояния, врач рекомендует соблюдать ряд простых правил:

•сделать окружающее пространство более светлым, ярким и насыщенным солнечным светом;

•прогулки на свежем воздухе в светлое время суток также являются профилактикой депрессии;

•необходимо делать физические упражнения хотя бы 4-5 раз в неделю по 20-40 минут. Это способствует выделению гормонов счастья – эндорфинов;

•рацион стоит разнообразить морской рыбой, растительными маслами, орехами. Эти продукты богаты жирными кислотами Омега-3, которые помогают нормализовать работу мозга;

•положительно сказывается на здоровье общение с приятными людьми.

likar.info