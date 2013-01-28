В результате ДТП пострадали 30 детей

Тридцать детей пострадали на юге Косово в результате аварии, во время которой автобус, перевозивший учеников приштинской музыкальной школы, перевернулся.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tv Herc, ДТП произошло в субботу в районе города Штрпце на юге Косово в 11 часов по местному времени. В результате около 30 детей получили травмы. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия. Сообщается, что жизнь пострадавших вне опасности. Все они были доставлены в больницу Штрпце, а затем в медучреждения Урошеваца и Приштины.

«Мы приняли около 30 пострадавших. В основном речь идет о легких телесных повреждениях. Один ученик серьезно ранен», - рассказал телеканалу врач Саша Крстичич.

Полиция сообщила о начале расследования данного инцидента. Предполагается, что автобус вопреки правилам эксплуатировался без зимних шин.