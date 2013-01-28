Мозамбику угрожает эпидемия холеры

Число жертв крупного наводнения на юге Мозамбика достигло 40 человек после того, как в наиболее пострадавшем городе Чокве были обнаружены тела еще четырех погибших.

Об этом сообщил мэр города Жоржу Макваква, передает ИТАР-ТАСС.

Вызванное проливными дождями наводнение в бассейне реки Лимпопо вынудило покинуть свои дома около 110 тыс. человек.

По данным мэра, оставшиеся в Чокве 9 тыс. человек остро нуждаются в питьевой воде и продуктах питания. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) уже развернул три полевых госпиталя в районе бедствия, чтобы не допустить распространения желудочных заболеваний и холеры.

Всемирная продовольственная программа ООН начала поставку продовольствия для 75 тыс. пострадавших от наводнения.

"Наша главная задача найти людей, которые спасаются на деревьях и отрезаны водой от остального мира", - заявила представитель службы спасения Мозамбика Рита Алмейда.

Вчера уровень воды в реке Лимпопо начал постепенно снижаться.