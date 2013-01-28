Чем полезен чеснок

Болезни сердца – это убийца №1 во всем мире, а сахарный диабет является серьезным фактором риска заболеваний сердечнососудистой системы. Азиатские ученые считают, что чеснок крайне эффективен в профилактике сердечнососудистых заболеваний, особенно от осложнений, от которой часто умирают диабетики.

Ученые провели серию экспериментов с лабораторными животными, изучая влияние экстракта чеснока на здоровье крыс, больных диабетом. В результате оказалось, что чеснок обладает антиоксидантными свойствами, устраняет признаки воспаления в миокарде, предотвращает отмирание клеток – все это в комплексе позволяет поддерживать ткани миокарда в норме. «Масло чеснока обладает огромным потенциалом в защите сердца диабетиков от кардиомиопатии» – рассказывают исследователи.

Помимо прочего, чеснок нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина, обладает антимкробными свойствами и борется с грибковыми инфекциями. В связи с этим эксперты рекомендуют непременно включать этот продукт в ежедневный рацион. Специалисты подчеркивают: в чесночном масле содержится более 20 различных веществ, обладающих целительными свойствами, например, аллицин – полезное химическое соединение, содержащее серу.