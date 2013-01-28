В Бразилии в ночном клубе сгорели 231 человек

Бразильские власти объявили трехдневный траур по жертвам пожара в ночном клубе Kiss в Санта-Марии, городе в штате Рио-Гранде-до-Сул.

Погиб, по последним данным, 231 человек, сообщает русская служба Би-Би-Си.

По данным местных СМИ, пожар начался после того, как выступавшая в клубе группа зажгла фейерверки. В клубе сразу же началась паника. Большинство жертв задохнулись от дыма или погибли в начавшейся вскоре давке. Пожарные несколько часов боролись с огнем.

Президент Бразилии Дилма Русеф прервала рабочую поездку в Чили и отправилась в Санта-Марию, где навестила выживших в городской больнице.

Всего в больницы было доставлено 117 человек.

Власти заявляют, что приоритетной задачей сейчас является опознание всех жертв. Кроме того, усилия будут сосредоточены на том, чтобы установить причину пожара и выяснить, соблюдались ли в клубе меры безопасности.

В штате Рио-Гранде-до-Сул, где произошла трагедия, траур будет продолжаться 30 дней.

Власти решили перенести намеченную на понедельник церемонию по случаю символической даты "500 дней до начала Олимпиады".