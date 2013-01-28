Полезен ли кефир?

Полезные свойства кефира связаны с кисломолочными бактериями, которые входят в состав напитка, и с особенностью переработки молока при его производстве. Кефир - один из продуктов, который должен присутствовать в рационе и взрослых и детей.

Следует напомнить процедуру производства кефира. В его составе не должны присутствовать дополнительные ингредиенты, кроме коровьего молока и закваски молочнокислых бактерий. Все консерванты и ароматизаторы ничего, кроме аллергии или расстройства пищеварения, не принесут.

При производстве кефира белки коровьего молока подвергаются частичному гидролизу. Другими словами, они несколько разрушаются и их составляющие приобретают меньшие размеры. Срок хранения кефира не должен превышать семи суток. Именно за такой промежуток времени упаковка сохраняет свои пастеризационные свойства и предотвращает развитие патогенных микроорганизмов. Кстати, употреблять просроченный молочнокислый напиток очень опасно для здоровья. Отравление такими продуктами протекает тяжелее отравления мясными изделиями.

Таким образом, чтобы кефир приносил только пользу, необходимо соблюдать элементарные правила: выбирать натуральный продукт без консервантов, проверять дату изготовления и срок годности продукта и хранить напиток согласно правилам, указанным на упаковке.

Самым полезным свойством кефира является положительное воздействие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. При нормальном содержании молочнокислых и лактобактерий в толстом кишечнике, полностью исчезает проблема дисбактериоза. А вместе с ним уходят такие неприятности, как запор или диарея, вздутие живота, спастические боли по ходу кишечника. Иногда проблемы с кожей связанны с нездоровым состоянием кишечника. Регулярное употребление кефира способствует устранению всех этих симптомов.

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