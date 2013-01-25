ЮНИСЕФ призывает собрать $1,4 млрд долларов для детей

Сегодня ЮНИСЕФ обратился с призывом собрать 1,4 млрд дол для предоставления жизненно важной помощи детям в 45 странах и регионах, охваченных конфликтами, стихийными бедствиями и другими чрезвычайными ситуациями в этом году.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Фонда ЮНИСЕФ.

«Первый месяц 2013 года уже оказался тяжелым для миллионов детей, страдающих в Сирии, и для беженцев, которые были вынуждены бежать в соседние страны. Положение в Мали и Центральноафриканской Республике также ухудшается и это угрожает жизни детей и женщин», отметил Тед Чаибан, директор Управления ЮНИСЕФ по предоставлению помощи в чрезвычайных ситуациях.

Средства, собранные в рамках кампании «Гуманитарные действия в интересах детей 2013», пойдут в помощь другим странам, которые также переживают гуманитарный кризис и нуждаются в немедленной помощи, но реже попадают в зону внимания СМИ. Это в частности Чад, Колумбия, Эфиопия, Филиппины, Сомали и Йемен.

«Сложная ситуация в Сирии является приоритетной задачей глобального реагирования ЮНИСЕФ на чрезвычайные ситуации», - отметил Т.Чаибан.

Более 85 процентов необходимых средств будет направлено для помощи пострадавшим от гуманитарных кризисов за пределами Сирии. 45 стран и регионов, указанных в обращении, являются приоритетными для предоставления помощи. Эти страны были определены путем проведения оценки масштабов кризисов, их последствий для детей и женщин, сложности решения и возможности предоставления помощи.

Средства, собранные ЮНИСЕФ в 2013 году, позволять организации продолжить деятельность, начатую еще в 2012 году. Среде успехов, которые были достигнуты в период с января по октябрь 2012: здравоохранение - иммунизировано 38,3 миллионов детей; обеспечение воды, санитарии и гигиены - 12,4 млн. человек получили доступ к чистой воде для питья, приготовления еды и купания; образование - 3 млн. детей получили доступ к качественному образованию; защита детей - 2,4 миллионов детей получили услуги от служб защиты детей; питание - 2 миллиона детей прошли лечение от тяжелой и острой форм недостаточного питания; ВИЧЛ и СПИД - 1 млн. человек получили доступ к тестированию, консультированию и лечению.