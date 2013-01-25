Самолет, в который попала молния, приземлился с горящим двигателем

В пассажирский самолет Турецких авиалиний, совершающий рейс Стамбул-Измир, ударила молния, в результате чего в моторном отсеке начался пожар.

Как сообщает NEWS.am со ссылкой на Hurriyet, инцидент произошел 24 января в 23.15 при подлете к Измиру.

В результате удара молнии отказал один из двигателей лайнера. Пилотам удалось посадить самолет в аэропорту Измира, никто из пассажиров не пострадал.

Один из пассажиров снял все происходящее на мобильный.