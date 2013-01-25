Удивительные и необычные свойства лимона

Все мы знаем, что лимон прекрасно лечит простуду и укрепляет иммунитет. Но существует еще множество других преимуществ, о которых вы даже и не слышали.

Знали ли вы, что если сок лимона разбавить с водой, и нанести на кожу, то можно вылечить гнойнички и прыщики, вывести пигментные пятна и веснушки.

А также…

...лимоны отлично выводят из организма лишние шлаки, жидкость, вредные и токсичные вещества. Они облегчают функционирование печени, а точнее способствуют усилению действие ферментов печени и разжижает желчь.

Также лимоны используют в косметологии. Оливковое масло с лимонным соком – отличное средство от избавления мелких морщин.

В средневековье, особенно высоко ценилась светлая и однотонная кожа, именно лимонный сок помогал девушкам осветлить кожу на один, два тона.

Перед торжеством, освежите кожу зеленым чаем с лимоном – после этой процедуры, ваше лицо приобретет красивый цвет и здоровый румянец.

Для снятия признаков усталости и отечности ног – нет ничего лучше лимонной ванны. А если болит голова, сделайте массаж височной части головы с помощью лимонного сока.

Для придания волосам пышности и шелковистости, ополосните их после мытья головы, водой с лимонным соком.

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