Что брать с собой на обед в офис

Приверженцам здорового питания бывает сложно организовать здоровый обед посреди рабочего дня. Часто времени на поход в ресторан или кафе не хватает, а еду, которую предлагают в офисе, назвать здоровой можно только с натяжкой. Для таких случаев Tochka.net предлагает простые и полезные варианты обеда, которые можно принести на роботу из дома.

Основное блюдо. Чтобы успеть съесть за день нужное количество белка (а это коло 40% всего рациона), начинать нужно уже в обед. Наш выбор - отварная курица или телятина. Во-первых, запекание все-таки требует больше времени и внимания (легко пересушить мясо). Во-вторых, при варке разные вредные элементы, которые могут содержаться в мясе, остаются в воде.

Что касается рыбы, то на обед можно спокойно брать даже жирные сорта - тем более, что в них много полиненасыщенных кислот, нужных для сердца. Что еще важнее для девушек - эти кислоты помогают бороться с предменструальным симптомом.

Гарнир. Надоели вечные спутники диетичек - коричневый рис и гречка? Попробуй заменить их порцией чечевицы с овощами. Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, в ней достаточно углеводов (более 50%), да еще и очень много белка (более 20%). С таким гарниром будет совсем несложно выполнить дневную норму потребления протеинов. В-третьих, варить чечевицу не так и долго - просто стоит выбирать мелкие красные бобы, которые готовятся гораздо быстрее зеленых.

Салат. Без свежих овощей на обед не обойтись, но если нести их в порезанном виде из дому, их сок растечется по всему контейнеру. Чтобы этого не случилось, выбирай более плотные овощи, а у мягких оставляй только мясистую часть (например, откажись от водянистой части помидора, в которой содержатся семена).

И главное - заправляй салат непосредственно перед обедом. Для этих целей удобно держать в тумбочке офисного стола небольшую бутылку оливкового масла.

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