Как избежать выпадения волос

Как подобрать шампунь и ухаживать за волосами, чтобы уменьшить их выпадение рассказывает врач-дерматолог, трохолог столичного Центра волос Денис Прокопович.

Весной волосы выпадают больше из-за зимних перепадов температуры. В тепле сосуды головы расширяются, а в холоде сужаются. От этого перепада ослабевает фолликул в котором растет волос. За 2-3 месяца выпадает. Поэтому, кто зимой ходит без шапки, весной больше теряет волос.

"Зимой от мороза также страдает структура волос. Кто достает их из-под шапки, должен л нем лучше заботиться. Пользоваться бальзамами, масками, которые увлажняют волосы. То же самое следует делать летом. От жары так же, как и от мороза волосы тускнеют, становится ломкие, тонкие ".

Советует расчесываться гребнем, а не массажной щеткой. Выбирать лучше пластмассовый гребень.

"В деревянных могут быть микротрещины, а в них - микроорганизмы: грибки, например. Можно перенести это на кожу головы. То же самое может быть и на щетках с натуральной щетиной. Металлические повреждают кутикулу и волос. Будет раздваиваться, обламываться на кончиках ".

Расчесывать волосы советует не мокрые, а слегка подсушенные. Меньше пользоваться феном, бигудями, утюжками, плойками. Все это пересушивает волосы.

"Мыть волосы можно хоть каждый день. Это не вредит, как считалось ранее. Шампунь подбирается по типу кожи - для сухой, жирной и нормальной головы. Если волосы жирные при голове и сухие на кончиках, надо брать шампунь для жирных волос, а на кончики наносить бальзам и кондиционер ".

gazeta.ua