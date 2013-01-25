О чем предупреждает боль в левом боку

При возникновении боли в животе любой причины и любого характера нужно обратиться к врачу. Настораживающий симптом – если внезапно возникшие резкие боли в левом боку или по всей области живота продолжаются более 30 минут. Лечение может быть как консервативным, лекарственным, так и хирургическим. Врачи, которые лечат заболевания, вызывающие боли в животе – это хирург, гастроэнтеролог, инфекционист, травматолог или гинеколог.

В этом сегменте живота проецируются желудок, селезенка, петли кишечника, поджелудочная железа, частично диафрагма.

Если болит левый бок, это может являться одним из симптомов следующих заболеваний:

- Заболевания желудка могут дать боль в левой верхней части живота. Функциональная диспепсия, воспаление слизистой желудка (гастрит) дают боли в области желудка, которые сопровождаются тошнотой и рвотой.

- Селезенка расположена в организме близко к поверхности тела, поэтому чаще всего боль в левой верхней части живота связана именно с этим органом.

Левый бок болит, если растягивается капсула селезенки, а сам орган увеличивается в размерах. Селезенка может быть подвержена разрыву вследствие травмы брюшной полости или некоторых инфекционных заболеваний – таких как мононуклеоз. Расположение вблизи поверхности тела делает орган особенно уязвимым. При мононуклеозе происходит увеличение размеров селезенки и размягчение ее консистенции, а значит – вероятность разрыва возрастает. Может случиться, что сильно увеличенная селезенка разрывается даже без внешнего воздействия. Сигналы разрыва селезенки: боль в животе, чувствительность области селезенки, посинение вокруг пупка из-за скопления крови в этой области.

- В случае если болит левый бок в верхнем сегменте живота, причина может быть также связана с грыжей диафрагмы.

- Боли в левом отделе живота могут быть по причине воспаления поджелудочной железы (панкреатит). Помимо болей в левом боку, воспаленная железа отдает болевые ощущения справа и в центр живота. Причина заключается в строении железы – она протянута через весь верхний отдел живота. Поджелудочная железа подвержена различным воспалениям (панкреатиты), а также раку.

Вы можете заподозрить у себя неполадки с поджелудочной железой по характеру боли в животе. При панкреатитах боль очень резкая, она опоясывает и отдает в спину, при этом есть ощущение, что боль идет изнутри. Панкреатит сопровождается высокой температурой тела, тошнотой и рвотой.

- Если больной жалуется на боль в левом нижнем сегменте живота, причины могут быть по большей части те же, что и при болях в правом боку внизу. Дополнительное состояние, при котором наблюдаются боли в правом низу живота – это аппендицит. Острый аппендицит подлежит экстренной операции.

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