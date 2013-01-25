Травяные чаи помогут в лечении простуды

Чаще всего находят применение чаи, предназначенные для профилактики и лечения простудных заболеваний. Заготавливая летом растения на зиму, мы, в первую очередь, стараемся не забыть о липовом цвете, душице, тимьяне, ромашке, мальве и других, способных помочь нам при простуде.

Липовый чай обладает потогонным и жаропонижающим действием — именно это его свойство как раз и необходимо при простуде. Кроме того, бактерицидные свойства напитка хорошо проявляют себя при полоскании горла во время ангины.

Способ заваривания: 1 столовую ложку заливают стаканом кипятка. Можно воспользоваться другим рецептом: цветки заливают холодной водой и держат на медленном огне 15 минут.

Чай из черной бузины. Бузина — отличное потогонное, противовоспалительное, мочегонное и дезинфицирующее средство. Пить такой чай следует, как можно более горячим, стараясь выпить сразу 2-3 чашки, которые обязательно вызовут обильное потоотделение.

Чай для снижения температуры. Если у больного повышенная температура, которая сопровождается сильной жаждой, то для ее утоления лучше всего использовать чай из плодов шиповника с медом, чай из крапивы с медом и лимоном.