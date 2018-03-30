Что нужно знать перед тем, как сдавать анализы

Регулярные обследования не очень популярны, но они необходимы. При оценке результатов лабораторных исследований врач сталкивается с рядом факторов. Ему необходимо учесть возраст, пол пациента, физиологическое состояние (беременность, роды, менструальный цикл, менопауза). Однако имеются факторы, зависящие только от пациента, которые могут повлиять на результаты лабораторных исследований.

Сдавать кровь для проведения любого анализа следует натощак, т.е. через 10-12 часов после последнего приема пищи (это время требуется для переваривания, всасывания и усвоения пищи клетками организма). Это очень важное условие для оценки обменных процессов.

Кроме того, если сдать кровь после приема пищи, в ней будет содержаться большое количество жиров (тут врача не обманешь!), и проведение исследования либо будет невозможным, либо полученные результаты будут сильно искажены. А это может привести к неправильному, необоснованному лечению.

Если вы на диете или голодаете, то организм вынужден использовать в качестве энергии не глюкозу, поступающую с пищей, а жирные кислоты, которые находятся в жировой ткани (ведь именно поэтому мы худеем).

Но при этом также усиливается распад белков, что приводит к снижению эластичности кожи, появлению морщин. Ногти и волосы становятся тусклыми и ломкими, человек выглядит старше своих лет.

При длительном полном голодании разрушаются белковые структуры клеток всех органов. А если голодание длится более 40 дней, возникают необратимые последствия, начинают разрушаться ткани и органы, человек может погибнуть.

Все это отражается и на показателях обмена веществ. Так, при голодании более 48 часов может повыситься уровень билирубина крови, при голодании свыше 72 часов отмечается снижение концентрации глюкозы до нижней границы нормы, повышение содержания свободных жирных кислот, мочевины.

Употребление жирной пищи может привести к повышению уровня калия, триацилглицеридов (ТАГ), щелочной фосфатазы.

Чрезмерная белковая нагрузка (мясная, белковая диета) увеличивает содержание аммиака и мочевины, что значительно повышает нагрузку на печень и почки вследствие выведения этих веществ из организма, приводит к появлению уратов в моче. Особенно такое питание противопоказано больным с нарушениями функций печени и почек.

Бананы, ананасы, томаты, авокадо богаты серотонином. Серотонин успокаивает нервную систему, однако при исследовании мочи на 5-оксииндолуксусную кислоту необходимо исключить эти продукты за три дня до сдачи анализов, иначе результаты будут завышены.

Употребление кофе, крепкого чая, колы, кофеинсодержащих напитков вызывает: повышение в крови и моче катехоламинов, свободных жирных кислот, глюкозы, кортизола, карбоксигемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов;

снижение толерантности к глюкозе;

повышает секрецию желудочного сока, соляной кислоты, пепсина;

приводит к увеличению диуреза, снижению относительной плотности мочи.

Прием алкоголя повышает концентрацию лактата, мочевой кислоты и триацилглицеридов и снижает уровень глюкозы в крови.

У курильщиков повышен уровень с-реактивного белка, что доказывает наличие у них хронического воспаления в бронхо-легочной системе. Кроме того, курение приводит к повышенному связыванию гемоглобина с угарным газом, что делает невозможным доставку кислорода к органам и тканям.

Чтобы справиться с этим, иммунная система увеличивает количество и размеры эритроцитов, уровень гемоглобина. Поэтому высокий уровень гемоглобина и эритроцитов у курильщиков не является показателем здоровья. Это крик организма о помощи!

Курение способствует развитию атеросклероза (повышаются ЛПНП), ложно завышает содержание глюкозы крови, способствует развитию опухолевых процессов (повышается содержание раково-эмбриональных антигенов).

Накануне лабораторного исследования необходимо уменьшить физические нагрузки. После одночасовой интенсивной физической нагрузки активность некоторых ферментов (альдолазы, КФК, АсаТ, ЛДГ) может оставаться повышенной в течение суток.

Длительные физические нагрузки приводят к повышению в крови уровня половых гормонов, включая мужские половые гормоны (тестостерон, андростендион). Это приводит к увеличению мышечной массы и повышает количество лютеинизирующего гормона в крови.

Некоторые лекарственные средства могут оказывать существенное влияние на результаты лабораторных исследований. Пероральные контрацептивы, диуретики (гипотиазид) ложно завышают уровень кальция крови.

Парацетамол, аскорбиновая кислота, фуросемид завышают уровень глюкозы. Вакцина против гепатита В, пероральные контрацептивы, витамин А повышают скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Антибактериальные препараты, аспирин, индометацин снижают уровень гемоглобина крови.

Поэтому, если возможно, прием лекарственных препаратов до исследования крови должен быть отменен, либо нужно сообщить доктору о принимаемых лекарствах.

Недопустимо при заборе крови из вены работать кистью руки (сжимать и разжимать кулак), а также использовать жгут более 2-х минут. Это приводит к ложному завышению концентрации билирубина, факторов свертывания крови, клеток крови, гормонов, холестерина, кальция.

Для получения достоверных результатов лабораторных исследований необходимо:

- перед исследованием воздержаться от физических нагрузок, стресса и приема алкоголя, не курить хотя бы в течение часа до забора крови;

- за 2-3 дня до исследования надо ограничить прием жирной, жареной и острой пищи;

- не принимать пищу после ужина (а сам ужин сделать легким): можно пить только воду и ни капли сока, чая, кофе (тем более с сахаром);

- накануне сдачи анализов лечь спать в обычное для вас время и встать не позднее, чем за час до взятия крови.

- Рекомендуется сдавать кровь в ранние утренние часы, причем до проведения лечебных и диагностических процедур (УЗИ, массажа, физиотерапии, рентгенологических исследований).

- Помните, что для правильной оценки и сравнения полученных результатов лабораторных исследований рекомендуется проводить их в одно и то же время в одной и той же лаборатории.

- Важно сообщить лечащему доктору о принимаемых лекарственных препаратах, даже если это только пероральные контрацептивы.

Олеся Донченко,

семейный врач.