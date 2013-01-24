Стрессы на работе увеличивают риск сердечных болезней на 70%

Стрессы на работе напрямую влияют на физиологическое состояние организма, увеличивая риск сердечных заболеваний почти на 70 %, установили британские медики.

По мнению специалистов из Университетского колледжа Лондона, у людей, подверженных стрессу на работе, остается меньше времени на занятия спортом или правильное питание.

Однако это не единственные проблемы, связанные с постоянным напряжением. Как выяснили ученые, в организме тех, кто постоянно испытывает стресс, происходят также биохимические изменения.

Постоянный стресс выводит из строя часть нервной системы, которая контролирует сердечную деятельность, и приводит к нарушениям тонуса блуждающего нерва, и, вследствие этого, передачи импульсов, регулирующих сердцебиение. Кроме того, стресс ударяет по нейроэндокринной системе, которая отвечает за выработку гормонов. Озабоченность на работе напрямую связана с повышенным уровнем кортизола по утрам.

Примечательно, что при напряженной работе с выходом на пенсию риск сердечных заболеваний вновь снижается по сравнению с возрастом до 50 лет.