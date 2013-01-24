Полезные свойства грецких орехов

Орехи – это богатый источник витаминов и минералов, а также белка. Но поговорим о пользе именно грецких орехов.

Грецкие орехи содержат витамины группы А, Е, В, Р, С, минеральные вещества (калий, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод). Грецкие орехи состоят на 60% из жиров, однако большей частью это жиры ненасыщенные, которые не содержат практически холестерина. Кроме того, грецкий орех – это прекрасный источник белка, который вполне может заменять животные белки.

Грецкие орехи – очень калорийные. Так зрелые орехи примерно в 2 раза превышают пшеничный хлеб высшего сорта. В 100гр. Грецкого ореха содержится примерно 650 ккал (больше чем в плитке шоколада!). По сей причине не рекомендуется съедать в день более 2-3 ядер ореха.

Грецкий орех активно применяется в приготовлении различных фруктовых и овощных салатов, в десертах, используются данные орехи и в начинках к выпечке, зеленые орехи можно даже мариновать и подавать к копченому мясу.

Грецкий орех содержит целый комплекс биологически активных веществ, который оказывает положительное воздействие на сосуды головного мозга. Считается, что данные орехи способны снять сильное нервное напряжение. Рекомендуется употреблять в пищу грецкие орехи и людям, которые заняты умственным трудом либо трудом физическим. Считается также, что грецкий орех укрепляет сердце, печень, мозг.

Благодаря содержанию йода, грецкий орех рекомендуется при лечении заболеваний щитовидной железы. Из перегородок грецкого ореха готовится специальный отвар, который также применяется при лечении щитовидной железы.

Врачи утверждают, что грецкий орех обладает еще сильными бактерицидными, ранозаживляющими свойствами.

Благодаря содержанию железа и кобальта, грецкий орех используется при лечении малокровия.

Благодаря тому, что грецкий орех состоит на 60% из ненасыщенных жиров и содержит такие минеральные вещества как магний, калий, он рекомендуется для людей, страдающих различными сердечными заболеваниями, а также при гипертонии.

Грецкий орех также способствует нормализации деятельности кишечника.